Trevisani: “Scudetto? Testa a testa con l'Inter, a meno che il Napoli non vinca scontro diretto"

Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Isaksen è stato una specie di spauracchio, non è che ha fatto gol Icardi, ma Isaksen. È un po' l'imprevisto, il venerdì 17. Ma non è che affronterai sempre un Isaksen, perché alla fine finirà la stagione con cinque gol segnati di cui due al Napoli. Isaksen verrà dimenticato e il Napoli no. Ranieri non è Mourinho, se ha avuto quella reazione in Europa League contro l’arbitro c'è un motivo. L'arbitraggio è stato imbarazzante. L'UEFA non può mandare in giro questo tipo di arbitri, uno che in quattro anni non ha mai arbitrato una vittoria in trasferta non può arbitrare in Europa. Stieler oltre che casalingo è un arbitro scarso.

Il Genoa è un avversario scomodo e può far faticare l'Inter. Il Napoli è emerso dalla tempesta facendo più punti delle altre. L'Inter non è in un momento esaltante. È chiaro che il Napoli ha avuto problemi in attacco con la partenza di Kvaratskhelia e l'infortunio di Neres. Secondo me sarà un testa a testa fino alla fine, a meno che il Napoli non vinca lo scontro diretto. Se vincesse, questo campionato prenderebbe abbondantemente la sua via dal 2 marzo, perché poi ci saranno solo avversari della parte destra della classifica. L'Atalanta fuori dalle Coppe è un bel problema.

Lookman? Credo che abbia avuto un periodo di adattamento difficile a Bergamo. Ricordo che dopo la vittoria del Napoli 1-2 nell’anno dello Scudetto, lui era a mangiare al ristorante da solo. L'Inter prende gol molto facilmente quest'anno, non è come l'anno scorso dove facevi fatica per tirargli in porta. Mentre si fa fatica a entrare a tirare in porta al Napoli, che ha 12 clean sheet in 25 gare. E’ importante nell’ambito di un campionato.

Raspadori è un giocatore fortissimo ed è uno che ha una buona stella: il gol con lo Spezia, il Venezia... È uno che ha delle cose ed è molto bravo e credo che possa essere determinante per questa squadra. Poi Kvara se n'è andato, Neres è rotto... O Raspadori o son dolori. Inoltre, per il tiro secco che ha deve giocare fino alla porta. Come vice-McTominay non mi è piaciuto, per me è una seconda punta.

Clamore mediatico contro De Laurentiis? Quando sei primo in classifica e hai sempre raccontato e fatto le cose per bene nel club più sano d'Italia ti arrivano tutti addosso.

Nico Paz è un giocatore speciale, quando stoppa e tira il pallone fa un altro rumore. Il fatto che il Como non avrà un centravanti di ruolo può dar fastidio al Napoli. Diao fa scatti a 200 all'ora ed è difficile da prendere. Il Napoli in questa fase non ha perso, ha pareggiato. Non può vincere sempre, ci possono essere delle partite sfortunate, non è che tutte le volte può andare a fare tre punti. Bisogna mantenere la calma”.