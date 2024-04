Trevisani su Italiano: "E' eccezionale, ha la 5° miglior difesa con la decima difesa"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato delle critiche nei confronti di Vincenzo Italiano

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato delle critiche nei confronti di Vincenzo Italiano: "Troppi gol subiti? Mi dite come classificate la difesa della Fiorentina... Decima? Ok, benissimo. La Fiorentina allenata da Italiano ha la 5° miglior difesa, come fa quindi ad essere scarso? Se i numeri sono buoni a fronte di un materiale non buono, non c'è un ma, non c'è un altro discorso. Prendere contropiede in 10? Ci ha provato, 30 minuti di supplementari in dieci poteva vincerla secondo voi? Lui se ha preso così pochi gol è proprio perché difende alto e con aggressività. Ma se arriva in finale di Conference cosa direte ancora? Può fare 3 finali in due anni!"

L'unica critica vera è l'ingresso di Ikoné per Beltran, Ikoné è sostanzialmente inutile ed è un cambio inutile. Pur essendo un tecnico che mi piace, se sbaglia qualcosa lo dico. Il cambio non ha aiutato, non ha tenuto più palla su ma era in 10 e l'Atalanta ti schiaccia. Poi sui gol subiti, ha preso 36 gol, 5a miglior difesa del campionato più tattico e difensivo. Ha Ranieri che non giocava alla Salernitana, Martinez Quarta che fa meglio avanti che dietro, Dodò al rientro dal crociato, Biraghi e Parisi di là, Kayode di 12 anni, Terracciano non proprio un fenomeno. Questa difesa, che sostiene davanti 3-4 attaccanti davanti, ha un allenatore talmente bravo che ha la quinta miglior difesa del campionato.

Tutti i difensori che ha non possono giocare in una squadra migliore della Fiorentina. Tutti e 11 dell'Atalanta sono superiori, alcuni anche tre volte superiori, se al 90' te la sei giocata alla pari non mi pare sia un modo di difendere sbagliato. Le barricate del Real Madrid? L'altra volta con le barricate ne ha presi 4 col City, ora viva Ancelotti, ma se finiva 2-1 come poteva accadere... Italiano non ha Baresi e Costacurta ed i numeri dicono che è eccezionale, poi è chiaro che ha 150 panchine in A e alcune cose si aggiustano. Ora ogni gol che prende si dice 'che gol ha preso...', ma proprio per quel modo di giocare concede pochi gol. Persino i tifosi della Fiorentina mi contestano questa cosa, ma Italiano è una soddisfazione per i risultati che ottiene. Faccio fatica a star dietro ai ragionamenti sulla talebanità di Italiano, anzi, lui pensa molto difensivamente, sceglie anche così i difensori ogni volta. Per me è esattamente il contrario, il problema è che non segnano mai. Il capocannoniere tra poco diventerà Martinez Quarta, non segnano manco i rigori!"