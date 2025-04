Trombetti: “2T squallido! Ho paura che sia successo qualcosa tra Conte e la squadra…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “La grande domanda è perché il Napoli cala così tanto nella ripresa. Gli azzurri sono stati chiusi tutto il secondo tempo nella propria metà campo, senza mai riuscire a ripartire. Abbiamo visto uno squallido secondo tempo, ai limiti della decenza. E questo dopo un bel primo tempo, dove si è visto un bel gioco con diverse occasioni.

L’allenatore dovrebbe avere la compiacenza di spiegarci. Un altro quesito è perché non si fanno cambi: se in panchina non ci sono grandi campioni, non ce ne sono nemmeno in campo. Come si fa a tenere Neres in campo che è stato una nullità. Non mi piacque neanche contro il Milan, ma col Bologna è stato peggio: ad eccezione di un ottimo rientro difensivo. Mi auguro che Neres non venga più considerato un elemento irrinunciabile. Ho il timore che qualcosa sia successo tra Conte e la squadra: una perdita di credibilità e di presa sulla squadra dopo il mercato di gennaio e le ombre sul futuro”.