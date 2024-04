Trombetti attacca Osimhen: "Ha rovinato l'ambiente! Non vedo l'ora che se ne vada"

"Osimhen ha fatto i comodi propri ed ottenuto lo stipendio che voleva".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Napoli sopravvalutato. Osimhen ha fatto i comodi propri ed ottenuto lo stipendio che voleva: questo elemento ha rovinato l’ambiente, non vedo l’ora che se ne vada. La mia preoccupazione è che non so chi metterà in gioco 130 milioni di dopo aver visto la sua tenuta fisica e il suo comportamento. È nera. Dobbiamo mettere da parte tutte le speranze di qualificazione.

Natan? Un bidone. Io discuto anche Anguissa, qual è quello vero? Quest’anno è inguardabile. Micheli è stato disastroso, non ha indovinato un acquisto, se 3 tecnici non ne utilizzano uno, allora c’è qualcosa che non va.

Manna direttore sportivo? Vediamo. Non ci dobbiamo prendere in giro, bisogna capire quale potere avrà. Dirigenti senza poteri non servono, questa è la verità.

Italiano? Prima di prenderlo ci penserei 200 volte. Non credo che Conte verrà, anche se mi farebbe molto bene".