Trombetti: “Con Kvara il Napoli avrebbe 5-6 punti in più, come si fa a non rimpiangerlo?”

vedi letture

L'ex rettore delle Federico II Guido Trombetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “Manca al Napoli, e tanto, uno come Kvaratskhelia. Non si può non rimpiangere uno dei più forti al mondo. A Napoli ho sentito fregnacce assurde su Neres che valeva il georgiano: il festival delle stupidaggini. Abbiamo perso Kvara perché è mancata la rapidità nel rinegoziare il contratto alla fine dell’anno scudetto: se ci fosse stato, oggi sarebbe ancora qui ed il Napoli avrebbe sicuramente 5-6 punti in più.

Come si fa a non rimpiangerlo? E’ impossibile. Il gol di ieri è simile ad altri fatti a Napoli, perché Kvara ha la capacità di scartare indifferentemente a destra e a sinistra. E' immarcabile. Per quanto riguarda il futuro di Conte, non sono sicuro che resterà, ma onestamente non sono certo neanche che andrà via. In questo momento, non penso abbia molto senso domandarselo: bisogna concludere al meglio il campionato, poi si vedrà”.