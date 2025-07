Trombetti: “Ho una sensazione sul dualismo Meret-Milinkovic”

Il professore Guido Trombetti ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “I risultati delle amichevoli contro l’Arezzo ed il Catanzaro non vanno considerati, ma qualche indicazione l’hanno data. Come si è visto, dunque, Conte pensa ad un 4-2-3-1. Il Napoli deve assolutamente segnare almeno 15 gol in più rispetto all’anno scorso. Ma dove li trova? Neres e Lang non mi sembrano propensi al gol, che è una cosa che un giocatore ha nel sangue. De Bruyne segnerà sicuramente, ma i suoi gol andranno tolti al numero fatto da McTominay l’anno scorso. Non abbiamo un giocatore da 20 gol. La difesa, soprattutto se dovesse arrivare un sostituto all’altezza di Di Lorenzo. Beukema mi ha sorpreso in positivo, sa giocare a calcio.

Il Napoli ha speso una cifra considerevole per Milinkovic-Savic e sarebbe strano se quest’ultimo dovesse essere il secondo: si giocherà il posto da titolare con Meret. La mia sensazione è che per quest’ultimo non sarà facile conservare il posto da titolare. Meret è bravo tra i pali, ma Milinkovic-Savic ha sia una forte personalità che una tecnica importante con i piedi che darebbe vantaggi al Napoli sia nella costruzione che nel lancio lungo. Meret, invece, non ha queste caratteristiche".