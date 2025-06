Dazn, Mastroianni: "L'Inter è la squadra più avanti in Italia, se sta bene mentalmente"

Dario Mastroianni, giornalista e telecronista DAZN, è intervenuto al podcast 'Tutti in The Box' parlando del percorso dell'Inter in questo Mondiale per Club. Di seguito le sue dichiarazioni: "L’eco del primo gol di Pio Esposito è stato abbracciato non solo dal movimento interista, ma secondo ma un po’ dal movimento italiano perché abbiamo voglia di trovare un attaccante in grado di rappresentarci da qua al futuro. Quindi ha fatto bene un po’ a tutti. La partita contro il River Plate l’ho vissuta, è stata nettamente la partita più credibile dell’Inter, non solo a livello di prestazione ma proprio di contenuti. Ed in questo senso è stata una delle migliori partite del Mondiale per Club, è stata partita vera.

I primi cinque minuti sono stati: botte a Pio Esposito, botte ad Asllani, botte ad Acerbi… Si son tarati un attimo e hanno detto: ‘Questo è il momento di fare la partita seria, di farla per bene’. Mi è piaciuta l’Inter in tutto quello che ha fatto, anche nella gestione dei momenti, con supervisione di Chivu. Chivu ha capito le difficoltà iniziali, la pressione del River uomo su uomo era molto forte, così ha capito come gestire la partita in un determinato modo. Nel secondo tempo è venuta fuori la qualità di una squadra che, se sta bene mentalmente, è sempre la squadra più avanti nel percorso in Italia. Però era importante avere un approccio con Chivu, le sue qualità empatiche sono già emerse sia nel modo di comunicare che con i giocatori”.