Varriale: “Gasperini è molto vicino al Napoli, ma io punterei su Conte”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai.



A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai, parlando della scelta dell'allenatore per la rifondazione del Napoli.

Quale sarebbe la sua scelta per la panchina del Napoli?

“Credo che Gasperini sia molto vicino al Napoli. Non so se accetterà ma, se dovesse farlo, acquisirebbe un credito notevole nei confronti dei tifosi azzurri. Lasciare una società con strutture, programmazione e la possibilità di disputare la Champions, sarebbe un atto di amore, oltre che una sfida. D’altronde, dopo un successo come quello di ieri, il Gasp non ha dichiarato la volontà di rimanere. Ci sta pensando seriamente, dunque. Al netto di ciò, tuttavia, credo che il Napoli debba puntare su Antonio Conte. Il club ha bisogno di ricostruire credibilità”.