Venezia, Di Francesco: "Oristanio non al top, Fila può partire dal 1'. Su Gytkjaer..."

vedi letture

A due giorni da Venezia-Napoli, in programma domenica 16 marzo alle 12:30, il tecnico dei lagunari Eusebio Di Francesco ha parlato di alcuni singoli in conferenza stampa (Qui le parole complete): "Gytkjaer si allena sempre con grande predisposizione, non è un ragazzino, valuterò tutto. E' stato freddissimo e lucido nel calciare quel rigore. Oristanio non sta benissimo, è un po' febbricitante. Sagrado dovrebbe essere fra i convocati, Sverko no".

Come cercherete di limitare Lukaku e Raspadori?

Lukaku al di là dei gol e degli assist fa giocare la squadra e mette in difficoltà i difensori che lo devono fermare. All'andata ricordo che Idzes a fine partita era pieno di graffi (ride, n.d.r.), ma fa parte del calcio, mi piacciono queste cose. Cercheremo di arginarli con quelle che sono le nostre caratteristiche".

Fila a che punto è?

"Quello che serve è il tempo, ha giocato magari meno, ma bisogna poi dire che per la scorsa settimana era stato fuori diversi giorni per la frattura al naso, si era allenato solo in parte sabato prima del Como. Questa settimana invece si è allenato e può essere uno di quelli prescelti per giocare dall'inizio".