Vergara, il primo presidente: "Ha qualcosa che mi ricorda Cassano"

C’è emozione e orgoglio nelle parole di Salvatore Lodi, presidente dell’Elite Academy Lodi di Frattamaggiore, primo club di Antonio Vergara. Intervenuto ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lodi ha commentato la crescita e le recenti prestazioni dell’attaccante del Napoli, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi mesi.

Secondo il dirigente, nel rendimento del giovane calciatore c’è una forte impronta di Antonio Conte, in particolare dal punto di vista fisico:

"Rispetto a sei mesi fa ha messo una massa muscolare importante, soprattutto nelle gambe. Ora non lo sposti, non lo fermi. E ha il talento per imporsi".

Lodi evidenzia come l’ascesa di Vergara possa diventare un segnale importante anche per il movimento calcistico locale:

"Spero che la sua crescita sia un assist per la società. Qui ci sono tanti ragazzi con talento, bisogna puntare sul nostro territorio".

Infine, uno sguardo al futuro e alle potenzialità del giocatore:

"È duttile, e questa è sempre stata la sua forza. Da mezzala ha sempre fatto bene, ma in lui vedo qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande".