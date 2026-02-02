Sky, Bucciantini: "Sto con Conte! Ma tutto diventa credibile se accettano di diminuire le quote"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Marco Bucciantini ha parlato delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Fiorentina: "Il discorso di Conte preso a sé apre e chiude un dibattito, perché sto con lui e sto con chi coerentemente lo combatte fino in fondo, che si rifiutano di giocare la Supercoppa se devi andare a fare due partite a Riad, invece di farla una ad agosto all'Olimpico con tifosi veri. Mi va bene tutto, è una battaglia seria. Voglio disintossicare dall'opportunismo e dal vittimismo un discorso tremendamente vero.

Qual è il problema? E' che tutto diventa credibile se loro accettano di diminuire le quote del calcio. Giocare meno partite significa far girare meno soldi nel calcio, pretendere meno giocatori quando costruisci le rose, pretendere dei contratti non sempre a crescere. Da qualche parte devi abbassare le quote del calcio per snellire un po' il calendario. Se non si può fare allora facciamo come ha detto Gasperini, cambiamo il modo di approciarsi alle partite".