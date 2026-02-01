Iannicelli: "Vergara non è diventato giocatore in un mese, meritava spazio già prima"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: "L’accadimento di Di Lorenzo è appunto un infortunio di gioco, nulla quaestio. La riflessione però sulla caterva di indisponibilità io preferisco farla in un discorso più generale, è un tema molto serio che ovviamente poi, in sede di valutazione della stagione, andrà affrontato. Perché delle responsabilità certamente devono essere individuate nella filiera di scelta, di gestione, di rotazione del gruppo. Ricordavate che abbiamo dovuto attendere una caterva di infortuni per veder giocare Vergara. Io non credo che Vergara in un mese sia diventato giocatore di pallone: uno che ha queste doti e queste caratteristiche avrebbe meritato spazio, molto e molto più spazio, prima.

Ma ripeto, l’infortunio di Di Lorenzo nulla ha a che vedere con questo ragionamento generale che però poi il club, la guida tecnica, lo staff medico-sanitario dovranno fare in sede di verifica complessiva dell’andamento, però non ora. Sicuramente invocare la sfortuna, le congiunzioni astrali di un campionato pesano, ma in Champions assolutamente no. Al di là degli infortuni, qui parliamo a volte di indisponibilità legate probabilmente a carichi di lavoro, a gestione delle rotazioni. E allora su questo poi andrà fatto il ragionamento. Però ripeto, Di Lorenzo non c’entra niente con questo ragionamento".