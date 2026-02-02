Lang svela: "Avevo scelto il Galatasaray 2-3 settimane fa! Ho un fastidio alla caviglia..."

I primi accenni di ambientamento a Istanbul da parte di Noa Lang promettono bene, con qualche parola masticata in turco nel corso delle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti dopo il 4-0 inferto dal suo Galatasaray contro il Kayserispor. Sbarcato pochi giorni fa nel club giallorosso in prestito con diritto di riscatto, l'esterno offensivo olandese di 26 anni ha spiegato i motivi che lo hanno spinto al cambiamento, oltre che all'addio al Napoli. "Conoscevo già la città e so perfettamente quanto sia grande questo club", le prime parole riportate da Sabah Spor. "Quando ti chiama il Galatasaray puoi solo essere onorato.

Avevo preso la mia decisione già 2-3 settimane fa", ha svelato Lang. "Fisicamente ho un piccolo fastidio alla caviglia e non sono ancora al top, ma migliorerò partita dopo partita". Insomma, il nuovo allenatore Buruk cercherà di recuperarlo al meglio, specialmente in vista dei playoff di Champions League contro la Juventus. Le date sono già stabilite, con il match d'andata fissato al RAMS Park, casa del Cimbom, il 17 febbraio. La gara di ritorno all'Allianz Stadium invece andrà in scena il 25 febbraio e decreterà in via definitiva chi tra le due formazioni volerà agli ottavi di Champions. Con Osimhen e Icardi nel parco attaccanti, comunque, Lang non teme la competizione. Come lui stesso ha spiegato: "In una grande squadra la concorrenza è fondamentale. Abbiamo giocatori straordinari e io sono qui per diventare uno di loro", la chiosa.