Vergara sogna l'Italia: "Ho parlato con Gattuso", e svela la frase del ct

Al CorSera il giocatore del Napoli si è raccontato e ha parlato anche dell'incontro col ct Gattuso a metà febbraio con gli altri compagni in orbita nazionale

Antonio Vergara sogna di giocare con l'Italia e spera di essere convocato per la gara di fine marzo con l'Irlanda per i playoff con vista sul Mondiale. Al Corriere della Sera il giocatore del Napoli si è raccontato e ha parlato anche dell'incontro col ct Gattuso a metà febbraio con gli altri compagni in orbita nazionale: "La cena con Gattuso è stata una soddisfazione", le sue parole. "In questo momento ci sono tanti giocatori che meritano la Nazionale. Ma ci credo, lavoro. Provo a migliorare. Gattuso mi ha chiesto di continuare così", le sue dichiarazioni. La sua eventuale convocazione passerà dalle prossime partite a cominciare da quella di questa sera contro il Torino.

La scelta di Gattuso sul talento del Napoli

Secondo Il Mattino, tra l'altro, Vergara sarà nell'elenco dei giocatori scelti dal ct Gattuso per la sfida contro l'Irlanda del Nord. Il quotidiano dunque prevede la presenza per la prima volta del talento azzurro. Secondo il quotidiano, Vergara andrà in nazionale per talento, valore, meritocrazia ma anche per motivi tattici. Gattuso infatti si dividerà tra 3-5-2 e 3-4-2-1 e proprio per questo motivo Vergara in questi moduli si destreggia bene, ha dimestichezza, e dunque il ct è pronto a puntare anche su di lui.