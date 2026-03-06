Malfitano: "Ecatombe infortuni e ADL chiederà conto all'allenatore"

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato a Radio Marte dei tanti infortuni in casa Napoli anche in relazione a quello che potrebbe accadere la prossima estate. “Dei tanti infortuni occorsi alla rosa azzurra, De Laurentiis chiederà conto al tecnico, anche se si arriverà in Champions! I tanti infortuni rischiano di diventar emotivo per sottolineare ed esaltare il lavoro di Conte in caso di qualificazione Champions. Ma nessuno ci ha spiegato il motivo dei tanti infortuni! Una motivazione dovrà esserci: l’anno scorso a partire da febbraio si infortunavano tutti al soleo. Quest’anno è stata un’ecatombe. Non tiriamo in ballo i campi di Castel Volturno, De Laurentiis si avvale della consulenza di esperti agronomi”.

“Quando manca l’adrenalina dei big match, il Napoli gioca sempre un po’ sottotono. Simeone e Zapata hanno le motivazioni per mettersi in mostra, come tutti gli ex. D’Aversa è molto amico di Conte, di cui conosce molto bene il metodo. Questo potrebbe essere arma a favore del Torino ma il Napoli anche in formazione rimaneggiata deve impegnarsi per portare a casa il risultato. Mi preoccupa l’assenza di Lobotka. Su tutti mi impensierisce la sua assenza. Avere Lobotka ed Elmas già avrebbe reso diverse le trame di gioco del Napoli. Per stasera giocherei 1-X. Il Napoli subirà gol. Sono più orientato verso il pareggio perché il Napoli non mi convince, soprattutto in queste partite”.