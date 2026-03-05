Ex pres. Torino: "ADL sta facendo cose eccezionali, viene criticato troppo!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente del Torino: “De Laurentiis a Napoli? Ha fatto cose eccezionali, soprattutto in un panorama in cui fondi americani, arabi e inglesi dilagano. È un’eccezione virtuosa del calcio italiano. Ha costruito un Napoli solido, unico, anche rispetto ad altri presidenti.

Cairo e il Torino? Cairo ha stabilizzato la società economicamente, non è facile. Tecnicamente però il Torino ha galleggiato, spesso tra il decimo e il dodicesimo posto. La vittoria sulla Lazio ha riallineato un po’ tutto, ma la linea di galleggiamento resta quella.

D’Aversa può essere l’uomo giusto per cambiare il Torino? È presto per dirlo. La Lazio affrontata era decimata, quindi non fa testo. Vediamo le prossime partite, Napoli non è certo l’inizio ideale.

Conte un fuoriclasse. Infortuni? Non entro in questioni atletiche o preparazione, non è il mio campo. Il Napoli è stato sfortunato con gli infortuni, ma De Bruyne e Anguissa dovrebbero esserci. Conte ha dimostrato ovunque il suo valore: Napoli può qualificarsi tra i primi quattro, magari anche seconda.

Simeone e Zapata? Davanti il Torino ha qualità, dietro qualche problema. Simeone è stato importante, Zapata recuperato. Napoli deve sfruttare la partita con intensità, ma il Torino resta difficile da affrontare.

Il percorso delle altre squadre? Roma con Gasperini e Malen ha alzato il livello, bisogna prestare attenzione alla parte alta della classifica.

Napoli sul mercato? De Laurentiis è sempre stato attento, qualche volta criticato per essere parsimonioso. La scorsa estate però ha fatto investimenti importanti, azzeccando nomi di grande qualità. Questo lo rende virtuoso nel panorama italiano”.