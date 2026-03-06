Giordano: "Pochi attaccanti di valore in Serie A. Salvo Lukaku, se sta bene"
L'ex attaccante, fra le altre, del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa del motivo per cui in Serie A si segna poco: "Tante squadre che erano tornate a difendere a uomo in modo arcigno con marcature ferree. Penso, ad esempio, a Verona, Pisa, Cremonese o Parma, che spesso giocano in modo molto chiuso. Questo crea difficoltà agli attaccanti che ovviamente non sono del livello della Serie A dei miei tempi, ma anche di quella degli anni successivi con Batistuta, Ronaldo, Trezeguet e Vieri". Fra le punte che però Giordano salverebbe c'è Lautaro Martinez, "che è un signor attaccante - ha proseguito -.
E Lukaku, se sta bene. Poi mi piace tanto Scamacca. Quando non ha problemi fisici, è il migliore".
