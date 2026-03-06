Milanese: "Conte-Napoli alla lunga può diventare anche logorante"

L'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese è stato ospite di TMW Radio, durante Maracana.

Conte può rimanere al Napoli anche l'anno prossimo?

"Darei un cinquanta e cinquanta. Sappiamo che Conte alla lunga puo diventare anche logorante, per quanto al momento con i rientri di Lukaku e di altri possa chiudere bene la stagione e di conseguenza anche rimanere. Il lavoro comunque si farà sulla prospettiva a fine campionato di poter vincere il più possibile. Fino a questo momento del resto è una stagione da dover riscattare".



Milan-Inter può essere già decisiva per il campionato?

"Secondo me no, anche perché di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi. All'andata del resto vinse il Milan e l'Inter sbagliò anche un rigore. Mi aspetto un riscatto da parte dei rossoneri, perché non hanno giocato sempre benissimo ma ora si stanno godendo comunque un'ottima classifica. Fra i protagonisti mi piace molto Pulisic".