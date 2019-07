VIDEO - Ancelotti presenta Elmas: "Centrocampista moderno, come Fabian e Zielinski"

Eljif Elmas è da pochi giorni un nuovo calciatore del Napoli e ha già fatto il suo debutto nell'amichevole contro la Cremonese. Carlo Ancelotti, oggi in conferenza stampa, l'ha presentato: "E' un giocatore che ha giocato già in tutte le posizioni: a sinistra a quattro, davanti alla difesa, trequartista. E' un centrocampista moderno. Il calcio sta cambiando: si fa sempre più fatica a trovare degli specialisti perché oggi ai giocatori si richiede cose diverse. C'è una evoluzione della figura del calciatore in questo senso. Elmas rappresenta il centrocampista moderno, come possono essere anche Fabian e Zielinski. Ossia calciatori che possono giocare in tutte le posizioni".