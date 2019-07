RILEGGI LIVE - Ancelotti: "Pépé ci interessa, trattativa in corso! Serve uno abile tra le linee. James? Tutto aperto! Milik non è sul mercato"

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.52 - Termina la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

Ancora un bilancio sul ritiro: "La parte importante della stagione è l'inizio. Giocheremo in amichevole con squadre forti e nello stesso tempo miglioriamo la condizione della squadra. Manolas deve abituarsi a lavorare con gli altri e viceversa. L'ultimo che arriverà sarà Koulibaly a ferragosto con Ounas"

Potete arrivare oltre i sogni? "Questo Napoli può arrivare in alto, oltre i sogni non lo so. Io parlerei, più che di sogni, di grande motivazione. L'obiettivo di vincere è presente in tutte le componenti della società, ma è chiaro che non debba diventare una ossessione".

Hysaj resterà al Napoli o andrà via? "Tutti i giocatori che sono qui è perché abbiamo intenzione di tenerli. Poi se ci sarà qualcuno che vuole provare nuove esperienze siamo qui ad ascoltare".

Sulla campagna abbonamenti: "C'è stato un passo della società verso la tifoseria. Spero che torni l'entusiasmo che ha sempre contraddistinto la nostra tifoseria. Lo stadio si riempie se noi ci mettiamo del nostro, mostrando serietà e applicazione. Questa squadra non può raggiungere il top senza l'appoggio importante della tifoseria".

Pepe e James giocherebbero insieme nel suo Napoli? "Nel mio Napoli oggi non giocherebbero perché non sono calciatori del Napoli".

Se arriva Icardi Milik va sul mercato? "Nessun giocatore al momento è sul mercato".

Sul bilancio dopo le amichevoli: "Proviamo cose diverse. Io so quello che questa squadra può fare con la base dell'anno scorso, allora proviamo cose diverse. A volte siamo stati due contro due e abbiamo preso dei contropiedi in queste partite. La lucidità e la freschezza è fondamentale per gli attaccanti. Bisogna scegliere: o si fanno figuracce e si mette benzina o si fa bene ma ad ottobre siamo con la lingua da fuori".

Sul centrocampo: "Ci sono tre giocatori che compongono la rosa dei centrocampisti che hanno qualità complete. A volte ho giocato con Fabian a sinistra, ora stiamo provando Zielinski centrale. Durante la partita le posizioni si possono cambiare, dipende anche dall'avversario".

Sui terzini: "Sulle fasce stiamo bene, Mario Rui e Ghoulam stanno facendo bene. Stiamo provando la spinta con entrambi i terzini. Per ora siamo disequilibrati, ma stiamo studiando l'attacco dei due terzini. Facciamo figuracce per questo. Ma sarei preoccupato se fosse diversamente. Le cose vanno provate, anche con la stanchezza che c'è ora, perché anche le cose fatte male possono dare indicazioni. Io ad esempio ho capito che si può pressare forte nella metà campo avversaria anche coi terzini alti".

Su Insigne: "Lo vedo bene, sereno. Ha lo spirito giusto, sta facendo bene. Che sia centro o centrosinistra non cambia molto per me. Se lui si trova meglio sul centrosinistra non cambia nulla, adatteremo il sistema. Ma tra le linee lui può diventare molto importante, che lo faccia al centro o al centrosinistra non cambia molto".

Volete due attaccanti? "Prevediamo un miglioramento".

Sull'acquisto in attacco: "La nostra ricerca è trovare un profilo che possa giocare bene tra le linee, senza dimenticare che anche Milik viene utilizzato da prima punta ma è bravo anche coi piedi, nella sponda e nella costruzione del gioco. Ma il profilo è questo".

A centrocampo numericamente ci siamo. "Sì".

Su Elmas: "E' un giocatore che ha giocato già in tutte le posizioni: a sinistra a quattro, davanti alla difesa, trequartista. E' un centrocampista moderno. Il calcio sta cambiando: si fa sempre più fatica a trovare degli specialisti perché oggi ai giocatori si richiede cose diverse. C'è una evoluzione della figura del calciatore in questo senso. Elmas rappresenta il centrocampista moderno, come possono essere anche Fabian e Zielinski. Ossia calciatori che possono giocare in tutte le posizioni".

Callejon centrale è un'idea? "Può giocare in tutte le posizioni. Nell'estremo necessità anche centrocampista centrale, sì. L'ho provato per dare riposo a Zielinski".

Indicazioni positive? "Gaetano mi ha fatto un'ottima impressione. Per il resto è tutto nella norma. Di Lorenzo, che conoscevo poco, ha mostrato grande acume tattico, sa leggere tutte le situazioni. Per Manolas invece non c'è molto da scoprire. Non è abituato a muoversi con gli altri, ma è normale".

James è una pista ancora aperta? "Le trattative sono tutte aperte. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e la volontà del Napoli di prenderlo".

Come vedrebbe Pépé nel Napoli? "E' un attaccante esterno".

Su James: "Non c'è ottimismo né pessimismo. E' tra i giocatori che ci interessano, vediamo che succede".

Mercato a livello della Juve? "Mercato a livello del Napoli. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la squadra vista l'anno scorso. Per ora le cose sono andate bene, ma dovremo aspettare la fine del mercato per fare una valutazione precisa".

Soddisfatto della rosa? "Anche senza vedere la rosa al completo, con tutti quelli in vacanza, la qualità è buona e sarà migliore. Il miglioramento della qualità permetterà di avere risultati migliori".

Come vi siete trovati a Dimaro? "Benissimo. Infrastrutture ottime. Non si capisce come il campo sia sempre perfetto, anche se ci alleniamo due volte al giorno. Abbiamo lavorato il giusto, non troppo. Ad oggi la squadra è molto stanca e c'è il rischio di fare figuracce, soprattutto se si provano cose nuove utili per il futuro. Abbiamo provato a pressare alti e non c'è venuto bene. Ma questa squadra deve pressare nella metà campo avversaria. L'abbiamo fatto male, ma l'importante sarà farlo bene dopo. Sono soddisfatto del ritiro, hanno lavorato tutti con continuità, a parte Karnezis che ha avuto un problema. La squadra pian piano prenderà forza fisica. Il carico poi sarà lasciato a parte, avremo partite importanti da giocare. Non avremo tempo e possibilità di recuperare, ma quando torneremo a Napoli avremo dieci giorni per lavorare ancora".

16.31 - Comincia la conferenza stampa. Ha incontrato gli agenti di Pepé? "Sì, erano nel nostro albergo. Li ho salutati, come ho fatto con tutti gli agenti che sono venuti qui. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c'era uno che si chiamava James (ride, ndr). E' importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato. Ovvio che a Pepe siamo interessati, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade. Già i giocatori che sono arrivati hanno migliorato la qualità della rosa, se ci sono altre opportunità sul mercato le stiamo valutando. Oggi non mi chiedete nomi perché non ne faccio, ma valutiamo fino a fine mercato. Intanto tre obiettivi che ci eravamo prefissati sono arrivati. Tre obiettivi precisi, i tre profili che ci servivano".

16.29 - Carlo Ancelotti è arrivato adesso al teatro di Dimaro: pochissimi minuti e la conferenza inizierà.

16.05 - Comincia a gremirsi il teatro di Dimaro, sede della conferenza stampa in questione. Già diversi colleghi presenti, in attesa dell'arrivo di Carlo Ancelotti previsto per le 16.30 circa.

Amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale della conferenza di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli parlerà alla stampa, nel ventesimo giorno di ritiro, della preparazione a Dimaro ma c'è attesa soprattutto per quanto riguarda le risposte sui temi di mercato, scottanti più che mai nella giornata di oggi.