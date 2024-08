Vidigal: "Non capisco perché il Benfica ceda uno come Neres, che acquisto del Napoli"

"Al Napoli David Neres può giocare tranquillamente nei due trequartisti, lo vedo più sul centrosinistra puntando sempre la porta".

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, direttamente dal Portogallo ha parlato di David Neres ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Neres è vicinissimo al Napoli, lo scrivono anche qui in Portogallo. Ma al Benfica mancherà un calciatore così, lo si è visto nella partita di ieri. Sarà un bell'acquisto per il Napoli, ma non so perché il Benfica lo lascia andare via perché avrebbe bisogno della sua qualità sulla trequarti.

Nella partita di ieri si è visto che manca un calciatore che punti l'uomo e lo salti. Al Napoli David Neres può giocare tranquillamente nei due trequartisti, lo vedo più sul centrosinistra puntando sempre la porta. Neres ha sempre messo lo zampino nei gol del Benfica, pure non giocando sempre, questo fa capire quanta qualità abbia".