Fedele: “Avrei ripreso Insigne! Mercato estivo? Poco confacente alle necessità del Napoli”
Oggi alle 07:15Le Interviste
di Francesco Carbone

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni, a cominciare dal mancato ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli: “Io l’avrei ripreso, per tanti motivi. Per la motivazione e perché noi dovevamo migliorare quello che era l'assetto offensivo del Napoli. Mercato estivo? Molto oneroso, mai visto così, ma poco confacente alle necessità del Napoli". 