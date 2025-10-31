Viviano: “L’Inter ha la rosa migliore del campionato, lo si è visto anche a Napoli”

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista sportivo, ha commentato ai microfoni di Mediaset la vittoria per 3-0 dell’Inter ai danni della Fiorentina: "L'Inter ha giocato anche a Napoli, per me per rosa è la migliore del campionato. Deve continuare così, a girare e far inserire i nuovi e cambiare posizioni: oggi Bisseck centrale, Sucic protagonista, Pio Esposito, Bonny...

Chivu meglio di Inzaghi? No. Mi piace quello che sta facendo e la personalità, ma Inzaghi ha fatto la storia recente dell'Inter. Ha fatto tanto, ci vuole tempo. Inzaghi ha fatto delle grandi cose. In quattro mesi non si può dire che sia meglio di Inzaghi. Però mi piace la comunicazione, la personalità, il cambiare qualcosa perché ci vuole coraggio a farlo in una squadra già vincente".