Zielinski-Inter fa discutere a Dazn, Montolivo: "Sarà titolare", Matri: "C'è già Mkhitaryan"

Nel corso di Tutti Bravi dal Divano, in onda su Dazn, si è acceso un dibattito tra gli ex calciatori presenti riguardo il valore che avrà l'acquisto di Piotr Zielinski per l'Inter.

Il primo a parlare è Riccardo Montolivo: "Con Zielinski l'Inter ha preso un titolarissimo, è un calciatore fortissimo".

Ribatte Alessandro Matri: "In un ruolo in cui sei già coperto però, lì ci sono Mkhitaryan e Frattesi".

Marco Parolo si schiera a favore del polacco: "Ti serviva Zielinski, perché adesso Mkhitaryan lo stai super usando. Zielinski ti può dare una qualità diversa. Pensa al centrocampo dell'Inter l'anno prossimo: Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Barella, Calhanoglu e Asllani".

Alla fine Matri conclude: "Ma sì a zero hanno comunque fatto bene a prenderlo".