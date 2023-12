Zoff difende Meret: "Altro che per i fotografi, la sua è stata una bellissima parata"

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Dino Zoff, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juliano è stato un grandissimo capitano, un grande dirigente e come persona era eccellente. Ci ho giocato insieme in nazionale ed a Napoli, ho un ricordo straordinario di lui come persona e come calciatore. Abbiamo vissuto una parentesi straordinaria con lui.

Era silenzioso, ma parlava più di me (scherza ndr.). Era un uomo di poche parole, ma le diceva sempre giuste. E’ stata una bandiera del Napoli, sentiva la responsabilità di essere un capitano vero. La storia della macchina regalata da Lauro? Montefusco la pagò per metà, io la pagai interamente, non me la regalarono alla fine (ride ndr.). Meret? Altro che parata per i fotografi, la sua di ieri è stata una bellissima parata”.