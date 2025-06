Ufficiale Chelsea-Los Angeles FC, le formazioni: in panchina l'ex Milan Giroud

Esordio nel Mondiale per Club 2025 anche per Chelsea e Los Angeles FC, che si affronteranno a partire dalle ore 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nella sfida valida per il Gruppo D (quello di Flamengo ed Esperance Tunisi). Sono note le formazioni ufficiali, con il grande ex Olivier Giroud che sarà in panchina e pronto a subentrare in caso di necessità a gara in corso.

Le formazioni ufficiali.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Neto, Palmer, Madueke; Jackson. Allenatore: Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Delgado, Igor Jesus, Tillman; Ordaz, Ebobisse, Bouanga. Allenatore: Cerundolo