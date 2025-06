Kvara-PSG, la stoccata del Cholo Simeone: "A Luis Enrique spendono 70mln a gennaio"

Il 'Cholo' Diego Simeone dopo la prima gara del Mondiale per Club FIFA, persa malamente per 4-0 contro il Paris Saint-Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali. L'allenatore dell'Atletico Madrid non si è risparmiato una stoccata al tecnico dei parigini riguardo la maxi-operazione Khvicha Kvaratskhelia dello scorso gennaio, di seguito le sue parole:

"Julián Alvarez ha giocato come numero 9 e Griezmann come seconda punta, criticarlo non aiuta. Griezmann ha avuto una splendida occasione per segnare ed è per questo che l'ho messo in campo. Il PSG è una squadra di giovani, ma quando Luis Enrique ha avuto bisogno di qualcosa sulla fascia sinistra, hanno sborsato 70 milioni per ingaggiarlo (Kvaratskhelia, ndr) a gennaio. Arrabbiato con l'arbitro? Dopo 14 anni, ho finito di parlare di arbitri. Ho finito".