Yildiz trascina la Juve, che vince 4-1 col Wydad: Tudor fa 2 su 2

Termina sul risultato di 4-1 la sfida tra Juventus e Wydad, valida per il secondo turno dei gironi del Mondiale per Club FIFA. I bianconeri di Igor Tudor trovano la seconda vittoria nella competizione e vanno a punteggio pieno, a quota 6 punti, in testa al Gruppo G in attesa della partita tra Manchester City e Al-Ain.

Una gara mai stata in discussione: dopo 16 minuti la Juventus ha già raddoppiato grazie all'autogol di Boutouil e alla rete di Kenan Yildiz, che siglerà anche la doppietta personale nella ripresa, con in mezzo il gol di Lorsch che momentaneamente accorcia le distanze. Nel finale, arriva una gioia anche per Dusan Vlahovic che dal dischetto realizza il definitivo 4-1.