Ufficiale Real Madrid-Pachuca, le formazioni: ancora out Mbappé, la scelta su Vinicius

Mondiale per Club

Oggi alle 20:45 Mondiale per Club

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Real Madrid-Pachuca, sfida valida per il secondo turno dei gironi del Mondiale per Club FIFA. I Blancos sono a caccia della prima vittoria nel torneo, dopo aver pareggiato all'esordio contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Non è ancora a disposizione Mbappé, dunque Xabi Alonso affida il suo attacco a Vinicius Jr.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler, G.Garcia, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso

Pachuca (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Palavecino, Montiel; Dominguez, Bautista, Kenedy; Rondon. Allenatore: Lozano

La classifica del Gruppo H

1. Salisburgo 3

2. Real Madrid 1

3. Al Hilal 1

4. Pachuca 0