Ufficiale Inter, altro infortunio per Calhanoglu: il comunicato del club

vedi letture

Ancora una tegola per l'Inter di Chivu e ancora uno stop per Hakan Calhanoglu. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzuro: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra". Con questo infortunio si può dire concluso anzitempo il Mondiale per Club per il centrocampista turco.