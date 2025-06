Ufficiale Auckland City-Boca Juniors, le formazioni: Cavani torna dal 1'

Sono state diramate anche le formazioni ufficiali della terza e ultima partita del girone C del Mondiale per Club, Auckland City-Boca Juniors. Agli Xeneizesserve il miracolo per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione, considerando lo stacco di tre punti con il Benfica secondo e la possibilità dei portoghesi di limitarsi ad un pareggio per il passaggio del turno.

Da segnalare circa le scelte di mister Miguel Russo il lancio dal primo minuto del Matador Edinson Cavani, ex Napoli che fin qui ha mancato i primi due appuntamenti del Mondiale per Club.

AUCKLAND CITY (5-4-1): Garrow; Murati, Mitchell, Gray, Boxall, Lagos; Yoo, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan. A disposizione: Tracey, Ciganda, Den Heiner, Vale, Connolly, Rogers, Lobo, Bell, Foo, Ellis, Manuel, De Vries, Lee, Kilkolly, Zeb. Allenatore: Paul Posa.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Lollo, Pellegrino, Blanco; Battaglia, C.Palacios; Zeballos, Merentiel, Velasco; Cavani. A disposizione: J.Garcia, Brey, Blondel, Fabra, Rojo, Martegani, Braida, Miramon, Alarcon, Delgado, Belmonte, Zenon, Aguirre, Janson, Gimenez. Allenatore: Miguel Angel Russo.