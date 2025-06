Ufficiale Benfica-Bayern, le formazioni: Di Maria titolare. Kompany tiene in panchina alcuni big

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benfica-Bayern Monaco, ultimo match valido per il girone C del Mondiale per Club. I bavaresi sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale, mentre i lusitani di Bruno Lage hanno due possibilità per la matematica certezza, ossia una vittoria (che permetterebbe di scavalcare i tedeschi) e un pareggio. Altrimenti servirà assistere al risultato di Auckland City-Boca Juniors, che avverrà in contemporanea.

Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali, a partire dal Bayern Monaco e Vincent Kompany che lascia in panchina il neo acquisto Tah e Musiala (non al meglio), a centrocampo il tandem Pahlinha-Pavlovic, mentre Muller farà il centravanti con la trequarti Sané-Bischof-Gnabry. Fuori anche Olise e Kimmich, due titolarissimi. Nel Benfica invece confermata la coppia dei centrali Antonio Silva-Otamendi, l'ex Juventus Di Maria parte dal primo minuto.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Sanches; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage. A disposizione: Ferreira, L.Santos, Wynder, Bajrami, Oliveira, Rego, R.Luis, J.Veloso, Prioste, Kokcu, Akturkoglu, Bruma, Gouveia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Pahlinha, Pavlovic; Sane, Muller, Bischof; Gnabry. Allenatore: Vincent Kompany. A disposizione: Urbig, Peretz, Laimer, Aznou, Kiala, Tah, Olise, Kimmich, Coman, Dauber, Karl, Musiala, Goretzka, Kane, Kusi-Asare.