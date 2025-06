L'Atletico Madrid batte 1-0 il Botafogo, ma non basta: eliminato per differenza reti

Mondiale per Club

Ieri alle 23:05 Mondiale per Club

Termina sul risultato di 1-0 il match tra Atletico Madrid e Botafogo RJ, valido per il terzo turno dei gironi del Mondiale per Club FIFA. I Cholchoneros trovano i tre punti grazie alla rete di Antoine Griezmann all'87esimo, che però non basta ad evitare la clamorosa eliminazione: infatti, la squadra del Cholo Simeone si classifica terza nel Gruppo B, condannata dalla differenza reti.

Gruppo B:

1- Paris Saint-Germain: 6 punti (6 gol fatti, 1 gol subito)

2- Botafogo RJ: 6 punti (3 gol fatti, 2 gol subiti)

3- Atletico Madrid: 6 punti (4 gol fatti, 5 gol subiti)

4- Seattle Sounders: 0 punti (2 gol fatti, 7 gol subiti)