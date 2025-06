PSG straripante: schianta l’Inter Miami di Messi e vola ai quarti di finale

Il PSG continua a non limitarsi a vincere le partite, dato che sta rullando qualsiasi avversario che trovi davanti. Dopo il 5-0 inflitto all'Inter in finale di Champions League e il 4-0 all'Atletico Madrid nella gara d'esordio al Mondiale per Club, l'armata di Luis Enrique non lascia scampo neanche all'Inter Miami: 4-0 a Messi e compagni e dichiarazione d'intenti, sempre che ce ne fosse bisogno, rivolta al resto delle squadre ancora dentro alla rassegna iridata.

Quello che poteva essere un confronto suggestivo tra Messi e la sua ex squadra, si trasforma fin dall'inizio in un'esibizione da sballo del PSG e in un massacro per l'Inter Miami. Siamo al 6', quando un calcio piazzato battuto alla perfezione da Vitinha viene trasformato in gol da Neves che sblocca così il match. Il centrocampista portoghese raddoppia poi al 39', imbeccato questa volta da Fabian Ruiz. La goleada parigina prosegue già prima dell'intervallo, con l'autogol di Aviles e il poker firmato da Hakimi. Ordinaria amministrazione nella ripresa, con l'Inter Miami che non riesce neanche a siglare la rete della bandiera. PSG dunque ai quarti e con il chiaro ruolo di favorita per la vittoria finale.