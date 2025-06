Ufficiale Mondiale per Club, le formazioni di PSG-Inter Miami: Kvara sfida Messi

È tutto pronto per uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale per Club: oggi alle 18:00 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Paris Saint-Germain affronterà l’Inter Miami di Lionel Messi in una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni. Sono note le formazioni ufficiali. Luis Enrique schiera il suo PSG con un classico 4-3-3. Tra i pali c’è Gianluigi Donnarumma, mentre la linea difensiva è composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. In mezzo al campo spazio a Vitinha, Fabián Ruiz e Neves, chiamati a dettare i tempi e a garantire equilibrio. In attacco Doué sarà il riferimento centrale, supportato sulle fasce dalla velocità di Bradley Barcola e dalla classe di Khvicha Kvaratskhelia, una delle novità più interessanti della formazione parigina.

L’Inter Miami di Gerardo Martino risponde con un 4-4-2 compatto e ricco di esperienza. In porta ci sarà Ustari, protetto da una linea difensiva formata da Weigandt, Falcon, Allen e Jordi Alba. A centrocampo agiscono Allende, Segovia, Redondo e Sergio Busquets, per una mediana di grande qualità tecnica e visione di gioco. In attacco, il tandem dei sogni composto da Luis Suárez e Lionel Messi è pronto a mettere in difficoltà la retroguardia del PSG.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Mbaye, Kamara, Hernandez, Zaire-Emery, Lee Kang-In, Mayulu, Ramos, Dembélé.



INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon Picart, Allen, Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Javier Mascherano. A disposizione: Rios, Yarbrough, Aviles, Cremaschi, Leo Afonso, Martinez, Morales, Obando, Picault, Rodriguez, Sailor.