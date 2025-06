Ufficiale Palmeiras-Botafogo, le formazioni: Allan titolare, fuori Felipe Anderson

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Palmeiras-Botafogo, primo ottavo di finale di questo Mondiale per Club in ordine negli Stati Uniti. La partita (ore 18 italiane) si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Quanto alle scelte dei rispettivi allenatori per il derby in salsa brasiliana, coach Ferreira sceglie di lasciare in panchina l'ex Lazio Felipe Anderson e premia la baby stella di proprietà del Chelsea Estevao dal 1'.

Dall'altro lato del campo, invece, mister Paiva schiera due ex volti della Serie A, tra Inter e Napoli, ossia Telles e Allan titolari. Partirà fuori, sempre con l'opportunità di subentrare a gara in corso invece Arthur Cabral, con un passato alla Fiorentina.

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, G.Gomez, Fuchs, Piquerez; Rios, E.Martinez; Estevao, Allan, Mauricio; V.Roque. A disposizione: Lomba, Rocha, Mayke, Micael, Vanderlan, F.Anderson, Evangelista, Moreno, Veiga, Torres, Lopez, Hanri, Paulinho, Thalys. Allenatore: Abel Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John; Vitinho, Jair, Barboza, Telles; Allan, D.Barbosa, Freitas; Artur, I.Jesus, Savarino. A disposizione: Linck, Raul, Cuiabano, D.Ricardo, Kaio, Marcal, Ponte, Montoro, Newton, S.Rodriguez, Arthur Cabral, J.Correa, Mastriani, N.Fernandes, R.Cruz. Allenatore: Renato Paiva.