Mondiale per Club, il Palmeiras piega il Botafogo ai supplementari e vola ai quarti!

Il Palmeiras è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale del Mondiale per Club, superando il Botafogo in un intenso derby brasiliano deciso solo ai tempi supplementari. Dopo un primo tempo equilibrato, con tentativi di Vitor Roque per il Palmeiras e due occasioni per Freitas e Rios nel Botafogo, la partita si accende nella ripresa. Estevao sfiora il gol, ma è il portiere John a mantenere il risultato inchiodato sullo 0-0 con un paio di interventi decisivi su Mauricio.

L’equilibrio si spezza al 100’, quando Paulinho segna la rete che decide la sfida a favore del Palmeiras. Il Botafogo, già in difficoltà, subisce anche l’espulsione di Gomez nel finale, compromettendo ogni possibilità di rimonta. Grazie a questa vittoria sofferta, il Palmeiras conquista il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente del big match tra Benfica e Chelsea. Una sfida che si preannuncia ad alto tasso tecnico e che potrebbe proiettare il club brasiliano verso un’altra pagina importante nella sua storia internazionale.