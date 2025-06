Stasera c'è Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu avverte: "Dopo 9 mesi servono energie..."

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Prima di analizzare la partita di domani dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere, contro un avversario che ha grande pulizia a livello di tecnica, è ordinata tatticamente, ha all'interno elementi europei e sudamericani. Insomma, sarà una partita difficile, come tutte le altre". L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, presenta così la sfida di questa sera contro l'Urawa Red Diamonds, seconda gara dei nerazzurri al Mondiale per Club. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa, nella notte, della gara del Lumen Field di Seattle. "La seconda partita del girone, anche alla luce dei primi risultati, è fondamentale per il passaggio del turno", sottolinea il tecnico, secondo quanto riporta il sito internet del club, che all'esordio contro il Monterrey ha portato a casa un pareggio.

"Abbiamo sicuramente avuto orgoglio, mostrato una bella reazione - dice . Nella manovra siamo stati un pizzico lenti, mi piacerebbe un miglioramento sotto questo punto di vista e anche un maggior cinismo sottoporta". Il modulo non dovrebbe cambiare. "Non siamo in un ritiro estivo, non possiamo togliere certezze a una squadra che sa come stare in campo, che è in campo da mesi e mesi, che ha fatto tanto e che ha tanti giocatori evoluti - sottolinea Chivu - Tutti vorrebbero una squadra dominante, che tiri fuori al massimo le qualità tecniche, la voglia di avere sempre il controllo del gioco, che detti i tempi e abbia sempre soluzioni. Questo è il sogno di tutti gli allenatori. Vogliamo farlo anche noi, ci servirà del tempo e adesso non ce n'è molto ma ci proveremo fin dalla partita di domani". In attacco possibile spazio per Pio Esposito. Lo conosco da quando aveva 13 anni e mezzo, siamo cresciuti insieme. La B lo ha fatto maturare. Avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall'inizio o a partita in corso". (ANSA).