Arabia Saudita-Messico, le formazioni ufficiali: Lozano nel tridente della Tricolor

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport Nella terza e ultima giornata del gruppo C l'Arabia Saudita affronta il Messico nella gara decisiva per entrambe per il passaggio del turno. Nel tridente d'attacco del Messico, in campo dal 1' l'attaccante del Napoli Hirving Lozano. ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al Owais; Alganham, Al Amri, Al Tambakti, AL Bulayhi; Abdulhamid; Al Birakan, Al-Hassan, Kanno, Al Dawsari; Al-Shehri. CT: Renard MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Pineda, Alvarez, Chavez; Lozano, Martin, Vega. CT: Martino