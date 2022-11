Brasile, dopo Neymar si ferma anche Danilo: lesione al legamento mediale della caviglia

Brutte notizie per il ct verdeoro Tite, che oltre a Neymar dovrà rinunciare per le prossime due partite del Brasile anche a Danilo.

Brutte notizie per il ct verdeoro Tite, che oltre a Neymar dovrà rinunciare per le prossime partite del Brasile anche a Danilo. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, gli accertamenti a cui è stato sottoposto il terzino, hanno evidenziato una lesione al legamento mediale della caviglia sinistra. Come Neymar sarà indisponibile per la sfida contro la Svizzera ma potrebbe recuperare in tempo per l'ultima sfida contro il Camerun.