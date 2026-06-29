Brasile-Giappone, le formazioni: Ancelotti punta ancora su Cunha da '9'
Tutto pronto a Houston per il secondo sedicesimo di finale che metterà di fronte il Brasile da una parte e il Giappone dall'altra, in programma a partire alle ore 19:00 italiane Entrambe imbattute, le due compagini vanno a caccia di un successo che agli ottavi le metterà contro una tra Norvegia e Costa d'Avorio.
Queste le formazioni ufficiali
Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius. A disposizione: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson, Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Igor Thiago. CT: Carlo Ancelotti.
Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Ito H., Tomiyasu; Ito, Kamada, Sano, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. A disposizione: Osako, Hayakawa, Sugawara, Itakura, Nagatomo, Watanabe, Seko, Suzuki, Tanaka, Kubo, Suzuki, Machino, Goto, Ogawa, Shiogai. CT: Hajime Moriyasu.
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