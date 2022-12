Clamoroso in Qatar, il Brasile è fuori dal Mondiale! Ai rigori la Croazia vola in semifinale

TuttoNapoli.net

Gara veloce, a tratti vivace, con la Croazia che pressa e chiude gli spazi per poi ripartire sfruttando le corsie laterali, mentre il Brasile cerca le giocate in velocità con i quattro attaccanti che si muovono su tutto il fronte dando pochi punti di riferimento. Il più attivo è Vinicius che nei primi dieci minuti ha due buone occasioni tagliando dalla sinistra, ma non riesce a concretizzarle. Il primo brivido per i sudamericani arriva al 12° con Pasalic che affonda sul suo lato e mette in mezzo un pallone che Perisic, perfetto nel taglio, che però colpisce male e manda a lato. A metà della prima frazione la gara si accende con un paio d’occasioni per parte che però non vengono concretizzare a dovere tanto che il solo Livakovic deve compiere una parata, piuttosto semplice, su Neymar. Il Brasile vive sulle fiammate dei singoli non riuscendo a sviluppare il gioco che lo ha contraddistinto nelle quattro gare precedenti visto l’atteggiamento e il modo di stare in campo di una Croazia che appare più collettivo dei verdeoro e non rinuncia ad attaccare sfruttando le corsie esterne.

I VERDEORO SBATTONO SU LIVAKOVIC - Il Brasile parte subito all’attacco e sfiora subito il vantaggio in due occasioni che vedono salire in cattedra un Gvardiol attento e preciso nelle chiusure. Il Brasile continua a palleggiare alla ricerca di varchi nella retroguardia e quando li trova, come al 54’ con Richarlison che serve Neymar, ci pensa Livakovic a chiudere la porta a doppia mandata. Il portiere slavo si ripeta altre due volte rispondendo presente agli assalti verdeoro portati da Paquetà e Neymar. La Croazia appare in sofferenza e debito d’ossigeno lasciando sempre più spazi agli avversari a ridosso dell’area di rigore e non riuscendo più a ribaltare l’azione come accaduto nel primo tempo.