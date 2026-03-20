Convocati Italia, ecco perché Gattuso ha richiamato Meret e ha escluso Vicario

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Oggi alle 16:20 Mondiali di di @PieroMatrone

A questo giro sarà quindi Marco Carnesecchi il vice del capitano Gianluigi Donnarumma, poi Elia Caprile e per l'appunto il portiere del Napoli