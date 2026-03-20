Convocati Italia, ecco perché Gattuso ha richiamato Meret e ha escluso Vicario
Guglielmo Vicario assente dalla lista dei convocati per un problema fisico. Il portiere del Tottenham, a sorpresa assente dalla lista dei 28 diramata quest'oggi dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, ha alzato bandiera bianca a poche ore dalla missione Mondiale della nostra Nazionale.
Perché Meret e non Vicario
L'estremo difensore classe '96 svolgerà accertamenti nelle prossime ore col suo club e per questo motivo il CT ha preferito soprassedere richiamando Alex Meret. A questo giro sarà quindi Marco Carnesecchi il vice del capitano Gianluigi Donnarumma, poi Elia Caprile e per l'appunto il portiere del Napoli che in autunno aveva perso il posto causa infortunio.
ITALIA, ECCO I 28 CONVOCATI DEL CT GATTUSO
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
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