Francia, Benzema salta il Mondiale: "Lascio il mio posto a chi può davvero aiutare"

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della Francia, che è stato costretto a causa di un infortunio a dover rinunciare al Mondiale, ha reso pubblico il suo pensiero attraverso i propri canali social: "Nella mia vita non mi sono mai arreso, ma stasera devo pensare alla squadra come ho sempre fatto, quindi la ragione mi dice di lasciare il mio posto a qualcuno che possa aiutare il nostro gruppo a fare un bel Mondiale. Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto".