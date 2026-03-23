Gattuso carica la Nazionale: "Niente alibi, ci meritiamo tutti una gioia"

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(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Non stiamo a pensare se potevamo fare di più o altro, niente alibi, i calendari si conoscono, non c'è tempo per pensare ad altro, abbiamo lavorato tanto io e il mio staff, ora testa a giovedì, dobbiamo essere sereni, trasmettere positività, senza pensare ai 4 mondiali vinti, agli Europei vinti". Lo ha detto Gennaro Gattuso parlando a Coverciano dove la Nazionale si preparerà per la semifinale playoff per i Mondiali giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord.

"Le scelte sono state fatte in buonafede, dispiace per chi è rimasto fuori e avrebbe meritato, Bernardeschi, Fagioli, Zaniolo, Orsolini, ho grande fiducia in chi ho chiamato, ho cercato di creare un gruppo e spero con tutto il cuore di centrare l'obiettivo, abbiamo una grande occasione. Per l'attaccamento mostrato, per il lavoro fatto, ci meritiamo tutti una gioia" ha ribadito il ct azzurro che sui giocatori acciaccati ha spiegato: "Scamacca ha un problema all'adduttore, idem Bastoni, Tonali lavorerà oggi a basso carico, Mancini ha un affaticamento ma non preoccupa, Calafiori ieri ha sentito un piccolo dolore ma pensiamo di averlo a disposizione. Quanto a Chiesa si è presentato alla convocazione, a livello fisico aveva dei piccoli problemi e abbiamo deciso assieme che non rimanesse". (ANSA).