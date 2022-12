La Francia soffre ma batte il Marocco: domenica sfiderà l'Argentina in finale

E' la Francia la seconda finalista della Coppa del Mondo 2022.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la Francia la seconda finalista della Coppa del Mondo 2022. Ventiquattro ore dopo l'Argentina, i ragazzi di Deschamps staccano il pass per l'atto conclusivo del Mondiale battendo 2-0 il Marocco, grazie a un gol in apertura di Theo Hernandez e un altro all'81esimo di Kolo Muani. Nel mezzo tanto Marocco: questa volta parlare di uscita a testa alta non è una frase di circostanza, buttata lì tanto per dire. E' la conseguenza di una prestazione coraggiosa, propositiva. Come e più rispetto alle precedenti partite. I ragazzi di Walid Regragui hanno provato in tutti i modi a rispondere alla rete realizzata al 5' da Theo Hernandez in acrobazia ma non ce l'hanno fatta. E sabato si giocheranno la finalina contro la Croazia.

Come l'Italia di Pozzo, come il Brasile di Pelé. La Francia di Mbappé domenica proverà a conquistare il suo secondo Mondiale consecutivo dopo aver fatto fuori, dagli ottavi in poi, Polonia, Inghilterra e Marocco. Quel Marocco che fino al 2-0 di Kolo Muani ha attaccato e mandato in sofferenza i centrali francesi. Che hanno barcollato ma non solo mai caduti.