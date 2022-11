Parte male il Qatar: Valencia trascina l'Ecuador alla vittoria

Il Qatar padrone di casa perde all'esordio 2-0 contro l'Ecuador nella gara inaugurale del Mondiale 2022.

Il Qatar padrone di casa perde all'esordio 2-0 contro l'Ecuador nella gara inaugurale del Mondiale 2022. Una sola squadra in campo a Doha: l’Ecuador capitanata dal suo uomo-simbolo e miglior marcatore, Enner Valencia, ora recordman di sempre per gli ecuadoriani al Mondiale. L'attaccante del Fenerbahce segna due gol, il primo su calcio di rigore al 16' e il secondo di testa al 31', ne avrebbe fatti anche tre se non fosse intervenuto il VAR ad annullargli il primo.