Svizzera-Camerun, le formazioni ufficiali: l'azzurro Anguissa parte dal 1'

Arrivano le formazioni ufficiali di Svizzera-Camerun, match d'esordio di entrambe le Nazionali al Mondiale 2022 per quanto riguarda il Gruppo G.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano le formazioni ufficiali di Svizzera-Camerun, match d'esordio di entrambe le Nazionali al Mondiale 2022 per quanto riguarda il Gruppo G. Eccole con la novità per gli elvetici della panchina per l'ex Juve Zakaria:

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Yakin

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo; Anguissa, Hongla, Oum Guet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Allenatore: Song