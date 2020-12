AUDIO - Di Gennaro: "Dopo anni di dominio Juve quest'anno può succedere di tutto"

Nella sua intervista a TMW Radio, l'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, ha parlato anche degli obiettivi del Milan: "Credo che da programma fosse la Champions League, ora si stanno trovando in una posizione di classifica meritata e con questa annata anomala può succedere di tutto. A noi, dopo anni di dominio Juve, va bene l'equilibrio in campionato per il bene di tutti.

Pioli dice che non pensa allo Scudetto ma nello spogliatoio è normale che venga fuori l'attuale situazione, di una squadra difficile da superare e che sta trovando giocatori importanti. Quando sei lì, con cinque punti di vantaggio... Siamo anche alla nona giornata, ma per i giocatori che ha, aspettandoli a febbraio-marzo, potranno provarci".