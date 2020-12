AUDIO - Donati: "Al Napoli per vincere lo scudetto manca solo una cosa"

L'ex centrocampista Massimo Donati, doppio ex della sfida di Europa League tra Milan e Celtic, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio: "Il Celtic ha parecchi problemi, di varia natura. La stagione per ora non sta andando bene, e dicono che domani l'allenatore sia all'ultima possibilità. Secondo me stanno soffrendo molto il fatto che devono arrivare al ten-in-a-row, decimo campionato di fila da vincere, una pressione che giocatori e staff stanno sentendo tantissimo".

Cosa manca al Napoli per poter lottare per lo Scudetto?

"Solo un po' di continuità: hanno fatto vedere che possono giocare grandi partite, ricordo per esempio il poker all'Atalanta, salvo poi non riuscire a ripetersi poco dopo. Se riescono a trovare una continuità di prestazioni possono arrivare in alto fino alla fine".